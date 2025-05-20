Halkbank ve İTÜ'den Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Halkbank ve İTÜ'den Girişimcilere Destek

Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlikte girişimler için program başlattı.

20.05.2025 12:20
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Halkbank ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan girişimcilere yönelik özel bir hızlandırma programı için işbirliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın HUBrica Hızlandırma Programı kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek aracılığıyla girişimcilere kapsamlı destekler sunulacak.

HUBrica programı, girişimcilik eğitimi, mentörlük, birebir danışmanlık seansları, atölye çalışmaları, banka yöneticileriyle buluşmalar, Halkbank ile işbirliği olanakları ve global ağlara erişim gibi birçok imkanı içeriyor.

Programda yer alacak girişimciler, 80'den fazla yatırımcıya ve 500'den fazla profesyonel mentöre erişim, bulut sistemleri ve muhasebe destekleri gibi İTÜ Çekirdek'in sunduğu 45'ten fazla olanaktan faydalanabilecek.

Ayrıca, İTÜ ARI Teknokent'in ağıyla, networking etkinliklerine ve globalleşme desteklerine erişebilecekler. Başarılı olan girişimler, Türkiye'nin büyük girişimcilik etkinliklerinden "Big Bang Startup Challenge" sahnesinde yer alabilecek.

Başvuruların ardından programa seçilecek girişimciler için temmuzda"Kick-Off" etkinliği gerçekleştirilecek. Program, beş haftalık eğitim ve gelişim sürecinin ardından ekimde düzenlenecek "Demo Day" etkinliğiyle tamamlanacak.

"Hedefimiz, girişimcilerimize nitelikli mentörlük sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, geleceğin ekonomisini şekillendirecek itici güçler arasında finansal teknolojiler, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlerin ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının vizyonuna da yatırım yapma anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Yıldırım, "Bu doğrultuda, İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz HUBrica Hızlandırma Programı'nı, ülkemizin ekonomik büyüme kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artıracak kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. HUBrica ile hedefimiz, girişimcilerimize finansal destek sağlamanın ötesine geçerek, onlara nitelikli mentörlük, kapsamlı eğitimler ve uluslararası iş ağlarına erişim gibi çok katmanlı imkanlar sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yenilikçi fikirlerin hızla ölçeklenmesini ve global pazarlarda güçlü başarı hikayelerine dönüşmesini teşvik ettiklerine işaret ederek, geleceği inşa eden girişimcilerin en güçlü destekçilerinden biri olma kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da girişimcilerin fikir aşamasından global sahneye uzanan yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürdüklerini kaydederek, işbirliği sayesinde, fintek, sürdürülebilirlik ve yapay zeka gibi stratejik alanlarda çalışan girişimcilere kapsamlı hızlandırma deneyimi sunacaklarını belirtti.

Girişimlerin yalnızca eğitim alanında değil, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme gibi alanlarda da güçlü bir desteğe kavuşacağına dikkati çeken Dikbaş, "Kurumsal şirketlerin girişimcilik ekosistemini desteklemeleri hem sektörlerin yenilikçi çözümlerle gelişmesine hem de kurumların daha çevik, teknoloji odaklı bir iş yapış kültürüne adapte olmalarına önemli katkı sağlıyor. Halkbank'ın bu yaklaşımı, bankacılık ve finans teknolojilerinde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da şekillendirme konusunda güçlü bir adım olacak." değerlendirmesini yaptı.

Dikbaş, amaçlarının, yerel başarıları küresel ölçekte hikayelere dönüştürmek ve Türkiye'nin inovasyon ekosistemine kalıcı değerler kazandırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Halkbank, Ekonomi, Eğitim, Finans, Fintek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank ve İTÜ'den Girişimcilere Destek - Son Dakika

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