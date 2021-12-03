Üye Girişi
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti - Son Dakika

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti

03.12.2021 13:40

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon'da hamsinin kilosu 25 TL'ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı Karadeniz'de bugünlerde hamsi avının azalması ile fiyatlar yükselirken, vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı.

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti

Trabzon'da hamsinin kilosu 25 TL'ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı

TRABZON - Karadeniz'de bugünlerde hamsi avının azalması ile fiyatlar yükselirken, vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda eskiye oranla balık çeşitliliğinde azalma görülürken, hamsinin kilosu 15-25 TL arasında değişiyor. Balıkçılar kültür balıklarının pahalı olmasını dolar ve euro üzerinden alınan yem fiyatlarına bağlarken, geçtiğimiz hafta kilosu 10 TL'den satılan hamsinin de fiyatının iki katını geçmesi satışları olumsuz etkiledi.

Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, "Denizin durumundan dolayı son birkaç gündür hamsi az gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar da biraz yüksekti. Dün hamsinin kilosu 25-30 TL civarında idi, bugün ise 15-20 TL. Beklentimiz inşallah hamsinin daha da bol olması. Hayırlısı ile iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Diğer balık fiyatları ise levrek 65-70 TL, çupra 45-50 TL, somon 60 TL, mezgit 20-70 TL, istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, tirsi 35-50 TL, çingene palamudu tanesi 20 TL, sargan 50 TL, barbun 40-50 TL. Fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaş ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor" dedi.

Yetiştirme balıklarındaki yem fiyatının euro ve dolar üzerinden olduğunu, bunun da kültür balıklarına olumsuz yansıdığını dile getiren balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, "Artık hamsi yavaş yavaş kayboluyor diyebiliriz. Fiyat olarak hamsinin kilosu 20 TL, istavrit 15 TL, mezgit 40 TL, barbun 50 TL, çinekop 70 TL. Dolayısıyla balık biraz azalınca fiyatlar da yukarı çıkıyor. İki ay önce hamsi 10 TL idi, şimdi 20 TL. Bugünlerde azalınca ister istemez fiyatlara yansıyor. Hamsi doğuya doğru gitmeye başladı, bundan sonra yavaş yavaş azalır diye düşünüyorum. Yetiştirme balıklarından somon 60 TL, levrek 65 TL. Yetiştirme balıkları yemler dolar, euro üzerinden olduğu için dolar ve euro yükselince fiyatlar da yukarı çıkıyor" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da, "Hamsi günden güne kaybolmaya başladı. Dün hamsinin kilosu 25 TL idi, bugün ise 20 TL. Hamsinin son dönemleri diyebiliriz. Hamsi 10 TL olduğu zaman satılıyordu, şimdi 20-25 TL olunca vatandaş pek rağbet etmiyor. Şu anda ince hamsi pek gelmiyor. Geçen sene uygulanan yasaklar sonuç verdi diyebiliriz, hamsi şu an normal boyunda. Şu an en pahalı balık mezgit 80-90-100 TL. Kültür balıkları da pahalandı. Dolar ve euro üzerinden olduğu için onlar da pahalandı" ifadelerini kullandı.

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti

Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e imzayı atıyor 15:25 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e imzayı atıyor
Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada 15:14 Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir 15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor 15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti 12:42 Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:17 Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı
15:08 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!
Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!         
15:26
Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek Terörist Gürbüz Topçu, bir daha gün yüzü göremeyecek         
15:18
Karamollaoğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Karamollaoğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?         
15:12
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement