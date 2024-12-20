Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü

Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü

Karadeniz'de hamsi fiyatları 200 TL'den 100 TL'ye geriledi. Balıkçılar bol av bekliyor.

20.12.2024 11:54
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Karadeniz'de bu sezon fırtınalı geçen av sezonu nedeniyle fiyatı inişli çıkışlı bir grafik izleyen hamsinin satış fiyatı 200 TL'den 100 TL'ye geriledi.

Son yılların en bereketli sezonu yaşanırken bu bolluk ara ara devam ediyor. Sezona bol miktarda palamut avı ile başlayan balıkçılar sonrasında hamsi ile yüzleri gülerken, hamsinin aniden kesilmesiyle büyük üzüntü yaşadılar.

Trabzon Balık Hali'nde bugün itibariyle tezgahları ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit süslerken dün kilosu 200 TL'den satılan hamsinin fiyatı yarı yarıya gerileyerek 100 TL'ye kadar düştü.

Hamsinin yanı sıra istavritte de belirgin bir bolluk yaşanırken kilosu 100-125 TL arasında değişiyor. Balıkçılar hamsinin ara sürpriz yaptığını belirtirlerken umutlarının bundan sonra bol avlanması yönünde olduğunu söylediler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin dün kilosu 200 TL iken bugün 100-125 TL arasında değiştiğini belirterek "Hamsi bugün bol geldi dün azdı. Dün kilosu 200 TL iken bugün fiyatı 100-125 TL arasında değişiyor. Dün genelde Trabzon dışından, Sinop taraflarından gelen hamsiden sonra Trabzon açıklarında avlanması bizim için büyük sürpriz oldu. Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi. Vatandaş, genelde hamsi ve istavritin fiyatları düşmesi durumunda bu balıklara daha çok talep gösteriyor. İstavrit daha önce 125-150 TL civarında idi onun da fiyatı geriledi 100 TL'ye indi. Bugün istavritte bol hamsi de bol. Hamsi bundan sonra fazla görüneceğini zannetmiyorum ama böyle arada bir sürpriz yapma şansı çok" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, hamsinin ara ara kaybolduğunu kaydederek "Dün hamsi pek yoktu bugün tekrar görünmeye başladı. Dün hamsinin kilosu 200-250 TL iken şu anda 150 TL'ye satıyoruz. Hamsi iki gün önce pek görünmedi bugün daha bol. Hamsi böyle ara ara kaybolur ara ara gelir. Balık çeşitlerimizin fiyatı ise istavrit 125 TL, çinakop 300 -350 TL, barbun 200-400 TL, sargan 250 TL, mezgit 200-400 TL" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, ise "Tekneler 4-5 gündür denize çıkamadığı için kesilmişti. Bugün bol geldi kilosu 100 TL civarında satılıyor. Dün hamsinin fiyatı 200 TL idi. İstavritin kilosu 100-125 TL arasında. Bundan sonrası için hamsinin 15-20 gün daha devam etmesini umuyoruz. Havalar iyi gittiği sürece hamsi olabilir" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, trabzon, Yaşam, Son Dakika

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