Üye Girişi
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber - Son Dakika

Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber

29.11.2021 17:36

Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber Samsun'da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL'ye çıktı Birçok balıksever hamsi fiyatlarının düşmesini beklerken Samsun'da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL'ye çıktı.

Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber

Samsun'da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL'ye çıktı

SAMSUN - Birçok balıksever hamsi fiyatlarının düşmesini beklerken Samsun'da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL'ye çıktı.

Karadeniz Bölgesi'nin balık hali olan Samsun'da uzun bir süredir hamsinin fiyatının düşmesi bekleniyor. Bu sene palamuttan yüzü gülmeyen balıkçılar, zaman zaman hamsiden de umduğunu bulamıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına Karadeniz'deki balıkçıları da vurdu. Balıkçılar, bugün tezgahta 20 TL'ye satılan hamsinin fırtınanın etkisiyle ilerleyen günlerde 30 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade ettiler.

"Hamsinin fiyatı yarın 30 TL olabilir"

Hamsinin göç balığı olduğunu ve teknelerin fırtınadan etkilenebileceğinin altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, "1,5 aydır çoğunlukla hamsi satıyoruz. Bol çıktığı zaman hamsinin kilosunu 10 TL'den sattık. Hamsi göç balığı. Bu saatten sonra göç etmeye başlayacak. Bu geceden sonra fırtına bekleniyor. Yarın da hamsinin kilosu 30 TL'ye kadar çıkabilir. Geçen hafta 10 TL'ye de hamsi sattık. Bugün ise 20 TL'den satıyoruz. Hamsi biraz daha ucuz olsa daha fazla satarız ama bugünkü hamsinin boyu geçen haftaki hamsilerin boyuna göre oldukça büyük. Hamsi ve çinakop göç balığı olduğu için her an kaybolabilir" dedi.

"Günümüz şartlarında 20 TL pahalı değil"

Birçok tüketim maddesine göre kilosu 20 TL olan hamsinin fiyatının pahalı olmadığını dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, "Şu şartlarda bence 20 TL pahalı değil. Her şey pahalandı balık yine aynı fiyatlarda sayıyor. 10, 15 ve 20 TL'ye balık yiyebiliyorsunuz. Bence bu fiyatlar gayet normal. Vatandaşların bu fiyata balığa rağbet göstermesi lazım. Bu fiyatlardan daha da ucuza yiyecek maddesi oldukça az. Bu vatandaşların işini anlamış değiliz. Bazen çok satış yapıyoruz bazen ise hiç tezgaha uğrayan olmuyor. Balık fiyatları kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre oldukça ucuz. Bazı yerlerde hamsinin 10 TL olması orada balığın ne kadar çıktığına bağlı. Balık bol çıkınca fiyatlar biraz daha aşağılara düşüyor" diye konuştu.

Balık alışverişi yapan vatandaşlar ise Samsun'da balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça ucuz olduğunu ve bu yüzden balık tüketmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Samsun'da çinakop kilo 30 TL, mezgit kilo 20 TL, istavrit kilo 10 TL, barbun kilo 20 TL ve çipura-levrek kilo 50 TL'den satılıyor.

Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber

Türk Lirası, Fırtına, Samsun, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, yeniden başbakan seçildi 19:47 Göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, yeniden başbakan seçildi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti 19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
19:32 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
19:28 Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı
18:59 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar         
19:48
Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi         
19:32
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 19:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement