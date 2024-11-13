Hamsi Sezonu Başladı: Tezgahlarda Hamsinin Kilosu 150-250 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Sezonu Başladı: Tezgahlarda Hamsinin Kilosu 150-250 TL

Hamsi Sezonu Başladı: Tezgahlarda Hamsinin Kilosu 150-250 TL

Samsun'da balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda hamsi görünmeye başladı. Balıkçılar, hamsinin kilosunu 150 ile 250 TL arasında satışa sunarken, palamut sezonunun sona erdiğini ve bu yıl hamsiden de bereket beklediklerini belirtti.

13.11.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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Sezonun ilk hamsileri balık tezgahlarında yerini aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda ise hamsinin kilosu 150 ile 250 TL arasında satılıyor.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı. Vatandaşta, balıkçılarda palamuda doydu. Kasım ayının bitişi ve havaların soğumasıyla palamut yerini hamsiye bıraktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda tezgahlarını açan balıkçılar bundan sonra hamsi sezonun olduğunu söylediler.

Balık satıcısı Hakkı Yılmaz, "Bu sezon çok bereketli bir palamut avı oldu. Çok güzel palamutlar geldi. Şu an palamut bitti ama şimdi de hamsi başladı. Hamside de böyle bir bolluk beklemek istiyoruz. Hamsinin de bol olmasını istiyoruz. Şu an ilk gelen hamsiler gayet güzel. Hamsinin kilosuna 150 TL diyoruz" dedi.

Balık satıcı Kurtça Aydın, "Biliyorsunuz Eylül'ün 1'inde palamut başlar, Kasım ayının sonunda palamut işi biter. Kasım ayında hamsi dönemi başladı. Bu saatten sonra hamsi yiyeceğiz. İnşallah bu sene hamsi bol olur. Vatandaşın yüzü güler. Hamsinin şu anda fiyatı 200-250 TL arasında. Hamsi garibanın kıymasıdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hamsi Sezonu Başladı: Tezgahlarda Hamsinin Kilosu 150-250 TL - Son Dakika

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