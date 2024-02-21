Hamsiye talep azaldı, balıkçılar sezonu kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsiye talep azaldı, balıkçılar sezonu kapatmaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, hamsinin talebinin azaldığını ve balıkçıların sezonu kapatmaya hazırlandığını belirtti. Hamsi miktarının düşmesiyle birlikte piyasada aşırı bir talep olmadığını ifade eden Mutlu, maliyetlerin artması ve verimin düşmesi nedeniyle balıkçıların sezonu sonlandırmaya karar verdiklerini söyledi. Ayrıca, palamudun az olması bir sonraki sezonun bol olacağı söylentilerine katılmadığını belirten Mutlu, bunun iklimsel bir olay olduğunu ve ortamın oluşmasıyla sonuçların iyi olabileceğini dile getirdi.

21.02.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
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Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de başlamasının ardından 15 Nisan'da sona erecek. Karadeniz'de yeni sezonda palamut avıyla başlayan ancak palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi ile umutlanırken bugünlerde de hamsinin iyice azalmasıyla sezonu yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun bitmesine bir buçuk aydan fazla kalmasına rağmen çoğu balıkçıların sezonu kapatmaya hazırlandığını zaten vatandaşın hamsiye de aşırı bir talebinin olmadığını belirtti.

Mutlu," "Bugünlerde balık haline hamsi 50-100 kasa kadar geliyor. Dolasıyla bu miktar ne piyasayı ne de esnafı memnun eder. Piyasada hamsiye aşırı bir talep yok. Küçük çapta da olsa istavrit yoğunluğu var. Sezonun kapanmasına biraz uzun süre var ancak balıkçılık açısından sezonun sonu geldi desek yeridir. Çünkü artık masrafları kurtarmıyor tat vermiyor. Bu şartlarda zaten mazot fiyatı yüksek, bunun yanı sıra bir teknede 30-35 kişi çalışanı düşünürken bunların bir kısmı maaşlı bir kısmı pay sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu saatten sonraki maliyetler balıkçılara yükten başka bir şey getirmez" dedi.

Bir sezon palamudun az olması bir sonraki sezon ise bol olacağı yönündeki söylentilere katılmadığını kaydeden Mutlu, "Deneme yanılma metoduyla tahmin edilebiliyor. Toriğin havyar tutması, havaların iyi gitmesi veya o balığın ortamına uygun olması üreme anlamında farklılıklar oluşturabilir. Onun için ben buna pek katılmıyorum. Bana göre bu iklimsel bir olay. Ortam oluşursa sonuçta iyi oluyor" diye konuştu. - TRABZON

Hamsiye talep azaldı, balıkçılar sezonu kapatmaya hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsiye talep azaldı, balıkçılar sezonu kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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