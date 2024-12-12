Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu: 31 kilometreyi buldu - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu: 31 kilometreyi buldu

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Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırlar 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır şoförleri, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

12.12.2024 16:51  Güncelleme: 17:50
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı. Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

"DÜNDEN BERİ BEKLİYORUM"

İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine tır sırasının her geçen süre arttığını söyledi.

Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi.

Aynı güzergaha yük taşıyan tır şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti. Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda tır kuyruğu: 31 kilometreyi buldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu: 31 kilometreyi buldu - Son Dakika

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