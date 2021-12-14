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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu - Son Dakika

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu

14.12.2021 14:14

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu Tır şoförü: "Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar" İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu

Tır şoförü: " Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"

EDİRNE - İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce yoğunluk oluşturdu. Oluşan kuyruklarla Türkiye'nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü, Bulgaristan'a girdiklerinde de kuyruğun bitmediğini söyledi.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar"

Türkiye'nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, "Dün akşam saat 22.00'da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye'nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye'den Bulgaristan'a girdiğimizde kuyruk bitmiyor" dedi.

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise "Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulgaristan ağır çalışıyor"

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da, "Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor" dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu - Son Dakika Ekonomi


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