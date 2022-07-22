Hasat edilen üzümlerde ilk ihraç tırları yola çıktı

MANİSA (İHA) – Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci bir tür olan "superior seedless"te hasat başlarken, hasadı yapılan üzümler tırlara yüklenerek ihracata gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olan "superior seedless"te hasat başladı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bölgede erkenci tür olarak çiftçiler tarafından tercih edilen "superior seedless" çeşidi üzüm, yerinde incelendi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Salih Tengiz, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Bitliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim kurulu üyesi Vildan Akgedik hasadı yerinde inceleyerek ölçümler yaptı. Yapılan incelemede üzümde tat oranının ihracata uygun olduğu görüldü. Özel bir işletmeye gönderilen üzümler burada kasalara konularak ihraç edilmek üzere tırlara yüklendi.

Hasadın başladığı ilk günde 77 tır yola çıkarken, ihracatın Rusya'ya gerçekleştiği öğrenildi.

Tırların gönderilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Bitliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bugün taze üzüm ihracatına izin verildiği bir gün. Kesilen üzümleri yerinde gördük. Şu anda da işletmede tırlara yüklenen üzümler hayırlısıyla uğurladık. 77 parti müracaat ettiğini gördük. Bu da bizi son derece sevindirdi. Şu anda yaklaşık 122 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde ihracatımız artacaktır" dedi.

"Superior seedless" erkenci çeşidinin Manisa'da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bu yıl erkenci 'superior seedless' çeşidinin 21 Temmuz tarihi itibariyle kesim, 22 Temmuz itibariyle ihracat için gerekli izinler verildi. Bugün itibariyle ilk tırlar yola çıkmaya başladı. Manisa üzümün başkenti. 900 bin dekarlık bir üzüm sahamız var. Geniş üzüm sahamız içerisinde 'superior seedless' de önemli bir erkenci çeşit. Biz Manisa olarak çekirdeksiz sofralık üzümün Türkiye'de yüzde 60'ını üreten, çekirdeksiz üzümün de yüzde 85'ini üreten bir il olarak bugün taze üzümün de ilk ihracatını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 77 tır törenle ihracat için uğurlandı. - MANİSA