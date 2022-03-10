Hasatta yüksek verim için yetiştiricilere eğitim - Son Dakika

Akçadağ İlçesi Yukarı Örükçü Köyü çiftçileri, meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri, toprak işleme, budama, sulama, gübreleme, zararlı ve hastalıklarla mücadele, seyreltme gibi temel konularda eğitim için bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen Meyve Bahçelerinde Yıllık Bakım İşleri Eğitimi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Ziraat Fakültesi Toprak Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yanardağ ve Ziraat Mühendisi Mehmet Şireci tarafından sunuldu. Konuklar arasında bulunan Ziraat Mühendisi Kenan Atay, Ziraat Mühendisi Serkan Semercioğlu, Ziraat Mühendisi Necmettin Tuncal, Ziraat Mühendisi Serhan Gökbulut'un katkıları ve bilgilendirmeleri ile eğitim gerçekleştirildi.

"Her çiftçi bahçe sahibi bahçesini en iyi bilendir"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, "Her çiftçi bahçe sahibi bahçesini en iyi bilendir. Verdiği emek sonrası aldığı hasatta nasıl verim alacağını tecrübe ederek gözlemleyerek sonuca ulaşır. Bu tecrübeyi bilimsel verilerle destekleyerek daha iyi sonuçlar alacağını göz ardı etmemelidir. Ağaçların taç izdüşümlerinin pulluk ile sürülmesi kök ve damarlara zarar vereceği için önerilmemektedir. Kazayağı ve kültivatör ile 8-10 santimetrelik yabani ot ile mücadele yeterli olacaktır. Kayısı ağaç aralarının 10-11 metre olması ileriki yıllarda bırakılacaktır. Sebebi ise daha bodur kayısı yetiştirilmesinin daha erken meyveye yatırılması hasat, ilaçlama meyve kalitesi noktasında faydaları olacaktır. 7-8 metrelik aralıklar yeterli olacaktır. İlk yıllarda şekil budamasının çok önemli olduğundan çiftçilerin gerekli ehemmiyeti vermeleri gerekmektedir" dedi

Gündüz, özellikle baraja yakın bahçeler ve Örükçü bahçelerinin don olayından en çok etkilenen yerler olduğu ifade ederek, bu konu ile ilgili yaprak gübresi kullanılması zararı azaltabileceğini vurguladı.

"Bilinçsiz kullanılan gübre çöp olur"

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yanardağ da, toprak ve gübrenin önemine temas ederek, "Bitkinin ve toprağın ihtiyacı olmayan gübreler şayet analiz yapılmadan atılırsa bitkilere hiç fayda vermeden ekonomik olarak çöp olabilir. Yabancı otların meyve bahçelerinde neden oldukları en önemli zarar su ve besin maddelerine ortak olarak ağaçların gelişmesini zayıflatmaları, dolayısıyla verim ve kaliteyi azaltmaktadır. Toprağın havalandırılması, hem toprak içindeki hayati olayların devamı ve hem de o toprak üzerinde yetişen bitkilerin gelişme ve verimleri yönünden önemlidir.

Meyve ağaçları çok yıllık bitkiler olduklarından gübreleme ile verilecek besin maddeleri miktarlarının doğru olarak tespiti oldukça önemlidir. Zira besin maddelerinden birinin yetersizliği ya da fazlalığına karşı, şiddetli bir reaksiyon gösterirler. Örükçü ve Hava alanı bölgesindeki topraklar daha çok kireç oranı yüksek olduğu için bilinçsiz atılan gübreler özellikle fosfor ve kireç, bağ kurarak toprağa karışmayıp atıl halde kalmaktadır. Bunun çözümü ise organik gübre ve toprağı işlemektir" şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisi Necmettin Tuncal de, MASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarında çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi ile ücretsiz toprak analiz yapıldığını ifade etti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Şireci ise gübre kullanımının mutfaktaki buzdolabına benzetti. Buzdolabında bütün gıdalar bulunduğu halde kapısı kilitli olması durumunda ev sahibine bir fayda sağlayamayacağını, dolayısı ile yanlış gübre kullanınımında buna benzediğini vurgulayan Şireci, "Kalite, sağlıklı ağaç ve sürdürülebilir tarım için bunlara dikkat etmek gerekir" dedi.

Yukarı Örükçü Köyü Çiftçilerinin soru ve cevapları ile devam eden program sonrası çiftçiler emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA