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Hasbro, iş gücünün yüzde 20'sini azaltacak - Son Dakika
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Hasbro, iş gücünün yüzde 20'sini azaltacak

ABD merkezli oyuncak şirketi Hasbro, Kovid-19 salgınından etkilenen satışlar nedeniyle iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini azaltacağını duyurdu. Şirket, Noel tatili alışveriş sezonuna yansıyan zayıf satışlarla mücadele ederken yaklaşık 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Hasbro, iş gücünün yüzde 20\'sini azaltacak
12.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:14
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ABD merkezli oyuncak şirketi Hasbro, iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini azaltacağını duyurdu.

Hasbro Üst Yöneticisi (CEO) Chris Cocks, çalışanlara gönderdiği e-postada, Hasbro'nun Kovid-19 salgınında artan satışlarında bu yılın 9 ayında düşüş yaşandığını belirtti.

Cocks, bu yıl satışlarda görülen "ters rüzgarın" gelecek yıl da devam edeceğinin açık hale geldiğini vurgulayarak, şirkette işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, şirket, Noel tatili alışveriş sezonuna yansıyan zayıf satışlarla mücadele ederken yaklaşık 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Hasbro, Play-Doh hamuru, Monopoly gibi masa oyunları ve My Little Pony ve Transformers gibi karakterler üretiyor.

Hasbro sadece salgın sonrası oyuncaklara yapılan harcamaların düşmesiyle değil, aynı zamanda video oyunları ve akıllı telefonların yükselişiyle oyun sektöründe artan rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

Haberlerin ardından Hasbro'nun hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Noel, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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