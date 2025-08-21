Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı

Hassa\'da Üzüm Hasadı Başladı
21.08.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde üzüm hasat etkinliği düzenlendi, Vali bereketli bir yıl diledi.

Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa'da hasat mesaisi başladı.

Çiftçi Gülbey Ergüneş'in Bintaş Mahallesi'ndeki 17 dönümlük bağında düzenlenen etkinlikte, mevsimlik işçiler üzümleri topladı.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üzüm salkımlarını koparıp tüm üreticilere bereketli bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Devlet olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Hatay, Türkiye'de bereketli topraklara sahip ve tarımsal kabiliyeti ve potansiyeli yüksek bir ilimiz. İlimizde çok çeşitli ürünler yetişmekle birlikte üzümle ilgili de Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bugün Hassa ilçemizdeyiz. Hassa, Hatay'ımızın üzümde ürün rekoltesi en yüksek, bağcılığın gelişmiş olduğu bir ilçemizdir. 2024'te üzüm kapasitemiz 74 bin tondu, bu rekolteyle Türkiye'de üzüm üretiminde 13'üncü sıradaydık. Bu sene inşallah rekolte beklentimiz 85 bin tondur. Bu rekolteyle Türkiye'deki üzüm üretim sıralamamız daha üst seviyelere çıkacaktır."

Vali Masatlı, Mevlana çeşidi üzüm üretiminde de önemli bir yere sahip Hassa'da 1200'e yakın çiftçinin geçimini bağcılıktan sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hassa, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:53:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.