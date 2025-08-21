Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı

21.08.2025 13:50
Hassa'da üzüm hasadı başladı, 85 bin ton rekolte bekleniyor. Üzüm, bölge ekonomisi için önemli.

HATAY'ın Hassa ilçesinde üzüm üreticileri hasada başladı. Bu yıl bölgede 85 bin ton rekolte bekleniyor.

Verimli topraklarıyla bilinen Hassa'da bağlarda olgunlaşan üzümler, üreticilerin yoğun mesaisiyle tek tek toplanıyor. Bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan üzüm, hem iç piyasada tüketiliyor hem de farklı illere gönderilerek ekonomiye katkı sağlıyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarlalarda hareketlilik artarken, üreticiler de sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara girerek hummalı bir çalışma yürütüyor. Hasat etkinliğine katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı da üreticilerle birlikte üzüm topladı.

Hasat sonrası açıklamada bulunan Vali Masatlı, "Asrın inşa ve imar çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayatın her alanında devam ediyor. Bizler bir yandan şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken, diğer yandan da tarımsal üretimin artırılması noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar hayvansal ve bitkisel üretimden kırsal kalkınma projelerine, sertifikalı tohumdan gübre dağıtımına kadar devletimiz çiftçilerimizi her açıdan desteklemeye, onlara çözüm olmaya ve teşvik etmeye devam etti. Hatay, bereketli ve verimli topraklara sahip olmasıyla Türkiye'nin tarımsal potansiyeli en yüksek illerinden biridir. İl genelinde pamuk, zeytin ve üzüm başta olmak üzere çok çeşitli ürünler yetişmektedir. Bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz üzüm de Hatay'ın önemli tarımsal değerlerinden biridir" dedi.

Hassa'nın ürün kalitesinin en yüksek ve gelişmiş bölge olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, "2024 yılında Hatay'da 74 bin ton üzüm üretildi ve bu miktarla Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldık. Bu yıl beklentimiz, rekoltenin 85 bin tona ulaşmasıdır. Bu başarıyla birlikte Türkiye'deki üzüm üretim sıralamasında daha üst seviyelere çıkacağımıza inanıyoruz. Özellikle Mevlana üzümü çeşidinde Hassa ilçemiz, adeta üretim üssü konumundadır. İlimizdeki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'si bu ilçemizde gerçekleşmekte olup, 1200'e yakın çiftçimiz bu üretimden geçimini sağlamaktadır. Bizim için en büyük mutluluk, bu topraklarda hayatın yeniden yeşermesi, umudun artmasıdır. Bağ bozumu hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Hatay, Hassa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
