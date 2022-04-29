Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

29.04.2022 09:07
Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçilere 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan kadrolu işçilere 2021 yılının birinci dilimine istinaden 13 günlük yevmiye ve giyim yardımı ile ikinci dilim ikramiye bedelindeki tutarı dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hizmet süreleri boyunca belediye personelinin emek ve alın terinin karşılığı olarak ikramiyeyi hak ettiklerini belirterek, güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi. - HATAY

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Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Bayram İkramiyesi Ödendi Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Bayram İkramiyesi Ödendi Hatay Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Hatmek'te Çocuklardan Sergi Hatay Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Hatmek'te Çocuklardan Sergi

Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir'den işçilere ikramiye sürprizi - Son Dakika
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