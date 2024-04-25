180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da, 3 bin depremzede çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da, 3 bin depremzede çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı

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Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da, depremin yaralarını sarmak için başlatılan destekler devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteği kapsamında, 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'ın Amik Ovası'nda üretim yapan 3 bin depremzede çiftçiye 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Bu desteklerin bölge çiftçisine nefes olması bekleniyor.

25.04.2024 10:39
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180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da, 3 bin depremzede çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı

HATAY - Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da 3 bin depremzede çiftçiye 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzede çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'ın Amik Ovası'nın bereketli topraklarında üretim yapan 3 bin çiftçiye "Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor" projesi çerçevesinde 21.3 milyon liralık sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteğinin bölge çiftçisine bir nebze de nefes olması bekleniyor.

Depremin yaralarını sarmak için yapılan desteklerin devam ettiğini belirten Vali Masatlı, " Türkiye'nin en önemli ve en verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda başta pamuk tarımı olmak üzere sertifikalı tohum dağıtımlarını gerçekleştirdik. Burada da yaklaşık 21.3 milyon TL'lik tohumu bugün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 3 bin vatandaşımıza sertifikalı tohum dağıtımı yaptık. Asrın felaketiyle beraber tarım sektörümüz de ciddi hasar aldı ama bu süreçte 1.1 milyar TL'lik destek yapıldı. Bugünkü projemiz sertifikalı pamuk tohumunun dağıtımı da buradaki vatandaşlarımızın üretimine güç katacaktır. Buradaki üretim kabiliyetimizi ve üretim miktarımızı arttırmasına ve kaliteli ürün elde etmemize ciddi katkı sunacak" dedi.

3 bin üreticiye sertifikalı tohum dağıttıklarını söyleyen Hatay İl Tarım Müdürü Abdurrahman Türkmen ise, "Yıllardır temel kaynaklardan biri olan tarım sektörü önemini her gün arttırmaktadır. 180 bin ton pamuk üretimiyle ilimiz Türkiye pamuk üretimi konusunda 4'üncü sırada yer almaktadır. 6 Şubat asrın felaketi sonrasında pamuk üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla birçok proje hayata geçirilmiştir. 'Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor' projesi ile Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen, Altınözü ilçelerindeki yaklaşık 3 bin üreticimize sertifikalı tohum dağıttık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'da, 3 bin depremzede çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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