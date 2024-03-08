Hatay\'da depremden etkilenen kadınlar, UNDP\'nin hibeleriyle işlerini yeniden canlandırdı

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında verilen hibelerle yeniden işlerini devam ettiren afetzede kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.
UNDP'den yapılan açıklamaya göre, UNDP ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, deprem sonrasında kadın girişimcilerin gösterdiği dirence odaklanıldı.
Etkinlikte ayrıca bölge ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla geçen yıl UNDP tarafından verilen "deprem toparlanma hibeleri" ile işlerini yeniden canlandıran kadın işletme sahiplerinin hikayelerine yer verildi.
Depremlerde hediyelik eşya dükkanını kaybeden Atra Küçükrecep, aldığı hibeyi el yapımı mozaik üretimine evde devam etmek için kullandı.
Eczacı Esin İyiel ise kendisine sağlanan fonu ilaç stoklarını yenilemek için kullandı, yapı kimyasalları üreticisi Pelin Bulgurcu da aldığı hibeyle ham madde satın aldı.
Depremlerde zarar gören 4 bin 616 küçük işletmeye hibe verildi
UNDP bugüne kadar, İsveç tarafından sağlanan 10 milyon dolar tutarındaki fon aracılığıyla, geçen yılki 6 Şubat depremlerinde zarar gören 4 bin 616 küçük işletmeye hibe verdi.
Ortalama 2 bin dolar tutarındaki hibelerin yüzde 42'sinden kadın girişimciler yararlandı.
Depremden etkilenen 11 ilin tamamına yönelik olarak uygulanan program kapsamındaki sektörler arasında imalat, perakende, konaklama, sağlık ve profesyonel hizmetler yer aldı.
Hatay'da ise 930 küçük işletmeye yaklaşık 1,8 milyon dolar tutarında hibe sağlandı ve hibe alanların yüzde 48'i kadınlardan oluştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, ihtiyaçların neredeyse sonsuz olduğu bir durumda, sınırlı kaynaklarıyla kadınların yönettiği küçük işletmeleri yönlendirmeyi tercih ettiklerini belirtti.
Kadınların gücüne, kararlılığına ve maharetlerine olan inançları ortaya koyarak, çok daha geniş çapta bir toparlanmaya ön ayak olmayı amaçladıklarını kaydeden Vinton, "Geldiğimiz noktada, hibe programımızın bariz bir şekilde görünen olumlu ekonomik sonuçlarının yanı sıra, kendilerini genellikle yalnız ve terk edilmiş hisseden depremzedelere bir dayanışma ve umut ışığı olarak büyük bir psikolojik etki de yarattığını görüyoruz." ifadesini kullandı.
Etkinlikte, Hatay Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Başkanı Çiğdem Kıral ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu da söz aldı.
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