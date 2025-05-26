Amik Ovası\'nda Kayısı Hasadı Başladı

Hatay'ın bereketli toprakları olan Amik Ovası'nda başlayan erkenci kayısı hasadı bereketiyle çiftçiyi mutlu etti. Don afetinden yüksek oranda etkilenmeyen bahçeden 30 TL ile 35 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kayısı, marketlerde 60 TL ile 70 TL civarında vatandaşlara satılıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle çeşitli ürünlerde hasat başladı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde 5 bin Flopria cinsi kayısı ağacının bulunduğu bahçede hasat başladı. Bölgede şubat ayında etkili olan don afetine rağmen kayısıda hasat iyi durumda. Amik Ovası'nda bahçeden 30 TL ile 35 TL arasında alıcı bulan kayısı, raflarda 60 TL ile 70 TL civarında alıcı buluyor. Genç yaşta çiftçiliğe başlayan 22 yaşındaki Adnan Abay, 5 bin kayısı ağacından ortalama 80 ila 100 ton arasında verim beklediklerini söyledi.

"Şu an kayısının bahçeden çıktığı fiyat 30 ila 35 TL arasında oynuyor"

60 dönümlük bahçede yaklaşık 100 ton yaş kayısı hasadı beklediğini ifade eden genç çiftçi Adnan Abay, "Genç yaşta çiftçilik ve toprağa emek vermek güzel, toprağa verdiğin emeği geri alabilmek güzel. 3 yıldır bu işle uğraşıyorum, burada kayısı hasadımızı yapıyoruz. Hasadımız güzel gidiyor. Burada 60 dönümlük bir arazimiz var. Flopria, orta erkenci çeşidimiz var ve buna rağmen hasadımız iyi gidiyor. Erkenci çeşitlerimizi don vurdu. Orta erkencide çok bir sıkıntı yaşamadık. Şu an hasadımıza iki üç gündür devam ediyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Meyvelerimiz kızardıkça meyvelerimizi topluyoruz. Geçen yıla göre hasadımız biraz daha iyi durumda. Ağaçlarımız gelişti ve büyüdü. Dona rağmen yine ağaçlarımızda çiçek dökülmelerimiz oldu ama çok şükür hasadımız ve verimimiz iyi duruma geldi. Kaliteli meyve yetiştirmenin derdindeyiz. Elimizden geldiğince de güzel meyve yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an kayısının bahçeden çıktığı fiyat 30 ila 35 TL arasında oynuyor. Meyvenin kalitesine göre değişiyor. Kayısı pazarlarda 60 ila 70 TL arasında fiyatlar değişiyor. Hasadımız bir haftaya kadar sürmeye devam edecektir. Meyve kızardıkça meyvelerimizi alıyoruz ve topluyoruz. Burası 60 dönüm ve 5 bin ağacımız var. Biz ortalama buradan 80 ila 100 ton kayısı toplamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY