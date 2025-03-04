Hatay'da İhraç Edilecek Limonlarda Yasaklı Pestisit. - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da İhraç Edilecek Limonlarda Yasaklı Pestisit.

Tarım Bakanlığı, Hatay'da Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yasaklı pestisit tespit etti.

04.03.2025 18:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da İhraç Edilecek Limonlarda Yasaklı Pestisit. - Son Dakika

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