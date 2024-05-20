Hatay'da Kayısı Hasadı Başladı: Ürün Tarladan 25 TL'ye Yurt Dışına, 20 TL'ye Yurt İçine Satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Kayısı Hasadı Başladı: Ürün Tarladan 25 TL'ye Yurt Dışına, 20 TL'ye Yurt İçine Satılıyor

Hatay\'da Kayısı Hasadı Başladı: Ürün Tarladan 25 TL\'ye Yurt Dışına, 20 TL\'ye Yurt İçine Satılıyor

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kayısı hasadıyla birlikte ürün tarladan 25 TL'ye yurt dışına, 20 TL'den yurt içine satılıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. Hasattan memnun olan çiftçiler, fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini belirtiyor.

20.05.2024 09:15
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Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kayısı hasadıyla birlikte ürün tarladan 25 TL'ye yurt dışına, 20 TL'den yurt içine satılıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı. Tarımda önde gelen şehirlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. Çiftçilik yapan ve 120 dekar arazide kayısı hasat eden bahçe sahibi Mustafa Sürmeli, 7 bin 500 ağaçlık bahçesinde rekoltenin iyi olduğunu belirterek ürünün yurt içine 20 TL'den yurt dışına 25 TL'den satıldığını söyledi.

Hasattan memnun olduğunu dile getiren Mustafa Sürmeli, fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini dile getirerek, "Rekolte gayet iyi fakat fiyatlar konusunda biraz şikayetçiyiz. Fiyatlar geçen yıla göre aynı diyebiliriz. Üretim maliyetleri 2 katına çıkarken fiyatların aynı kalması bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Şu an kayısıda ihracat malı yurt dışına 25 TL'den gidiyor. İç piyasada ise 15 TL ile 20 TL arasındadır. Hasat da rekolte olarak gayet iyi. Çeşit özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Kayısı bahçesinde soğuklama işlemi yapılan ağaçlarda, verim çok iyi oluyor. Soğuklama işlemi yapılmadığında hasat kötü oluyor" dedi.

"Kayısı hasadı geçen yıla göre çok daha iyi"

Kayısı hasadının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu belirten işçi Mazlum Karakeçili, yevmiyelerinin 600 TL olduğunu belirterek, "Bu yıl bahçedeki ürünler fazla değil. Kayısı hasadı geçen yıla göre çok daha iyi. Kayısı hasadın zorluğu işe çok erken kalkıyoruz. Kaldığımız yerden mesafe farkı var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Kayısı Hasadı Başladı: Ürün Tarladan 25 TL'ye Yurt Dışına, 20 TL'ye Yurt İçine Satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Kayısı Hasadı Başladı: Ürün Tarladan 25 TL'ye Yurt Dışına, 20 TL'ye Yurt İçine Satılıyor - Son Dakika
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