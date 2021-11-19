Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün kuruluş merkezi Hatay olurken, buraya bağlı hizmet birimi olarak 14 şube müdürlüğü ile 1 başmühendislik kuruldu.

Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi ve Kadirli orman işletme müdürlükleri, Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü ile 169 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği de Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.