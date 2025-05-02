Hatay'da Siyah Havuçta Verim Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay'da Siyah Havuçta Verim Artışı

Hatay\'da Siyah Havuçta Verim Artışı

Hatay'ın Amik Ovası'nda siyah havuçta verim artarak 4 tona ulaştı, üreticiler memnun.

02.05.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Amik Ovası'nda yetiştirilen ve genellikle gıda boyası için kullanılan siyah havuçta verim oranındaki artış üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde siyah havuç hasadı başladı. Bu yıl don ve kuraklık etkili olmasına rağmen siyah havuçtaki verim, geçen yıla göre daha çok artmış durumda. Geçen yılda dönümün verime oranı 2 ton iken bu yıl ise 4 ton verim alınıyor. Çoğunlukla sanayide gıda boyaması olarak kullanılan siyah havucun ton başına 4 bin 900 TL fiyatıyla Konya gibi şehirlere gönderiliyor. Tarım işçilerinin yerine 3 havuç söküm makinesiyle yapılan siyah havuç hasadı dronla görüntülendi.

"Yağmurların az yağması ve kuraklık da olmasına rağmen siyah havuçta güzel bir verim alıyoruz"

Kuraklığın olmasına rağmen geçen yıla göre bu yıl siyah havuçta rekoltenin daha iyi olduğunu ifade eden Mehmet Altan, "Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde siyah havuç hasadı yapıyoruz. Siyah havuç hasadı çok iyi gidiyor. Yağmurların az yağması ve kuraklık da olmasına rağmen siyah havuçta güzel bir verim alıyoruz. Siyah havuçlar daha çok sanayide gıda boyasında kullanılması için gidiyor. Bu havuç şalgam veya yemeklik olarak kullanılmıyor. Sadece sanayide gıda boyası olarak kullanılıyor. Burada toplam 3 araçla hasat yapıyoruz. Ortalama günlük 400 ila 500 ton arasında söküm gücümüz var. Siyah havuçlar fabrikadan işlemlerden sonra Konya iline gönderiliyor. Siyah havucun fiyatı tonu 4 bin 900 TL'den satılıyor. Geçen yıl verim çok düşüktü ama bu yıl verim daha çok oldu. Geçen yıl dönüme verim oranı 1,5 ila 2 ton iken bu yıl ise 4 ve 5 tonu buluyor" dedi.

"En kolay ve en verimli şekilde makineyle toplanmasıyla oluyor"

Siyah havuçta kolay ve verimli hasat için makinelerin kullandığını söyleyen İbrahim Başçoban, "Burada siyah havuç üretiyoruz. Bu yıl hasat çok iyi maşallah. Geçen yıla göre hasat, çok daha iyi oluyor. Siyah havuç hasadımız yaklaşık 15 gün önce başladı. Hasadın veriminden çok memnunuz. Makinenin topladığı kadar, insan gücüyle toplanmıyor. En kolay ve en verimli şekilde makineyle toplanmasıyla oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amik Ovası, Ekonomi, Güncel, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Siyah Havuçta Verim Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Siyah Havuçta Verim Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.