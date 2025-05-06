Hatay\'da Soğan Hasadı Başladı

Hatay'ın Amik Ovası'nda soğan hasadı sürüyor. Kuraklığa ve don etkisine rağmen rekolte ve verimin yüksek olduğu ürün tarlada 8 TL, marketlerde ise 20 ila 30 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesi'nde 150 dönümlük tarlada ekimi yapılan soğanda da hasat devam ediyor. Kuraklığa ve don etkisine rağmen rekolte ve verimin yüksek olduğu soğan, kilogram fiyatı tarladan 8 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Hasan Baybaris, soğanın tarla fiyatının düşük olduğuna, market fiyatının 30 TL'yi bulmasına dikkat çekti.

"Soğan hasadında kalite çok güzel, tonajlarda da sorun yok"

Amik Ovası'nda soğan hasadında kalitenin ve rekoltenin çok iyi olduğunu belirten Baybaris, ürünün kilogram fiyatının tarlada 8 TL olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 150 dönüm araziye soğan ettik, 2025 yılı soğan hasadına başlamış bulunmaktayız. Allah tüm çiftçilerimize yardım etsin. Soğan hasadında, kalite ve rekolte çok güzel, tonajlarda da sorun yok. Tek sorunumuz soğan fiyatlarının düşük olması. Soğan tarlada 8 TL bandında, marketlerde ise 20 ila 30 TL arasında değişiyor. Sezonun ilk hasadı Adana'dan başladı. Adana'da fiyatlar güzeldi. Soğanda, tonajların olması ve ihracatın olmaması fiyatları düşürdü. Don olayı her türlü etkiledi. Don, tonajları etkiledi ve girdi maliyetlerin artmasına neden oldu. Don olayından önce her yıl 20 ila 25 TL soğan olurken don olayından sonra fiyatlar 30 TL'yi buldu. Geçen yılda hasat güzeldi ama mal piyasaya sürüldükçe ve ihracatın olmamasıyla fiyatlar düştü. Hasat kalite ve verim olarak çok iyi durumda gidiyor ama maliyetlerde sıkıntımız var. Soğan, Eylül ayında ekilir ve Nisan ayının başlarında hasat edilir. Amik Ovası'nda haziran ayına kadar hasat devam edecek" dedi.

"Şu an tarlada 150 işçi, yevmiyesi 650 TL'ye soğan hasadı yapıyor"

Tarlada 150 işçinin yevmiyesi 650 TL'den soğan hasadını yaptığını ifade eden işçi başı Faruk Görçek, "Burada 2025 yılı soğan hasadıyla başlamış bulunmaktayız. İşçiler çalışıyor. Bu yıl geçen yıla göre daha yavaş başladı. Soğan hasadında kalitede ve verimde sorun yok. Şu an tarlada 150 işçi, yevmiyesi 650 TL'ye soğan hasadı yapıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY