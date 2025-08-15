Hatay'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hatay'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı

Hatay\'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı
15.08.2025 13:49  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için çiftçilere tuzak ve zirai ilaç dağıttı. Proje kapsamında 720 üreticiye zirai ilaç ve tuzak kitleri teslim edildi.

Hatay'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında çiftçilere tuzak ve zirai ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Hatay, narenciye üretiminde önemli rol onuyor. Bölgede kendini gösteren Akdeniz meyve sineğiyle çiftçinin mücadele edebilmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında proje hayata geçirildi. Projesi kapsamında; 720 üreticiye toplam 835 bin 000 TL değerinde 12 bin 000 litre ziray dağıtımı, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, ahır, çevre ve atık bitki ilaçlamalarında kullanılmak üzere 2 bin kilogram malathion temini, bin 300 üreticiye toplam 3 milyon 770 bin TL değerinde 26 bin 000 adet tuzak kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, kurum müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise asrın felaketinde sadece can kayıpları yaşanmadığını Hatay'da tarımdan ekonomiye birçok sektöründe yara aldığını ifade ederek, devletin depremin yaralarını sararken konuttan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye varana kadar insanların iyi hallerine destek olmak için her türlü çalışmayı gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Masatlı, 2 yıl içerisinde üreticiye 1.8 milyarlık destek sağlandığını bunun yanı sıra domates, biber, patlıcan, fideleri dağıtıldığını, kentin önemli tarımsal ürünleri olan soya fasulyesi, zeytin ve pamuğa da ciddi destekler sağlandığını hatırlattı.

Vali Masatlı, hazırladıkları projelerle amaçlarının üreticilere ve ürettikleri ürünlere değer katmak olduğunun altını çizdi.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Kandemir törende yaptığı konuşmada HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerin emeğini korumak, verimliliğini arttırmak ve tarım sektörünü güçlendirmek için durmaksızın çalıştıklarını kaydederek, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu desteklerin Hatay tarımında yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

Kandemir, proje çerçevesinde 77 üreticiye 125 dekar alanı kapatacak sera naylonu, 720 üreticiye 12 bin litre ziray, 1300 üreticiye 26 bin adet tuzak ve 2 ton malahtion desteğini de üreticilere sağladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere Malathion, Ziray, Kitle yakalama tuzağı ve Sera örtüsü dağıtımı gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:52:17. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.