Hatay\'da Tarımda Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı

Hatay'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında çiftçilere tuzak ve zirai ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Hatay, narenciye üretiminde önemli rol onuyor. Bölgede kendini gösteren Akdeniz meyve sineğiyle çiftçinin mücadele edebilmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında proje hayata geçirildi. Projesi kapsamında; 720 üreticiye toplam 835 bin 000 TL değerinde 12 bin 000 litre ziray dağıtımı, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, ahır, çevre ve atık bitki ilaçlamalarında kullanılmak üzere 2 bin kilogram malathion temini, bin 300 üreticiye toplam 3 milyon 770 bin TL değerinde 26 bin 000 adet tuzak kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, kurum müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise asrın felaketinde sadece can kayıpları yaşanmadığını Hatay'da tarımdan ekonomiye birçok sektöründe yara aldığını ifade ederek, devletin depremin yaralarını sararken konuttan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye varana kadar insanların iyi hallerine destek olmak için her türlü çalışmayı gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Masatlı, 2 yıl içerisinde üreticiye 1.8 milyarlık destek sağlandığını bunun yanı sıra domates, biber, patlıcan, fideleri dağıtıldığını, kentin önemli tarımsal ürünleri olan soya fasulyesi, zeytin ve pamuğa da ciddi destekler sağlandığını hatırlattı.

Vali Masatlı, hazırladıkları projelerle amaçlarının üreticilere ve ürettikleri ürünlere değer katmak olduğunun altını çizdi.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Kandemir törende yaptığı konuşmada HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerin emeğini korumak, verimliliğini arttırmak ve tarım sektörünü güçlendirmek için durmaksızın çalıştıklarını kaydederek, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu desteklerin Hatay tarımında yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

Kandemir, proje çerçevesinde 77 üreticiye 125 dekar alanı kapatacak sera naylonu, 720 üreticiye 12 bin litre ziray, 1300 üreticiye 26 bin adet tuzak ve 2 ton malahtion desteğini de üreticilere sağladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere Malathion, Ziray, Kitle yakalama tuzağı ve Sera örtüsü dağıtımı gerçekleştirildi. - HATAY