Hatay\'ın Altınözü ilçesinde 15 bin ton zeytinyağı üretimi hedefleniyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasadı süren zeytinden 15 bin ton yağ üretilmesi hedefleniyor.

Ülkede zeytin üretiminde 7'nci sırada yer alan Hatay'da, çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan zeytinde hasat mesaisi sürüyor.

Büyük bir emekle ağaçtan toplanan zeytinler, sofralık ve yağlık olarak ayrılarak çuvallara dolduruluyor.

Yağlık olarak ayrılan zeytinler, fabrikalarda ilk olarak toplama havuzuna alınıyor, ardından yapraklarından ayrılarak yıkanıyor. Daha sonra pres işlemlerinden geçirilen zeytinlerden yağ elde ediliyor.

Depremler nedeniyle rekoltesinde kısmi olarak düşüş yaşanan zeytinden 15 bin ton civarında zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Altınözü Ziraat Odası Başkanı Sabahattin Bayır, AA muhabirine, depremler nedeniyle önceki yıllara oranla zeytin hasadında gerileme yaşandığını söyledi.

Bu yıl 15 bin ton civarında zeytinyağı üretimi beklediklerini aktaran Bayır, "Zeytinyağının en güzeli ilçemizdeki zeytinlerden elde ediliyor. 'Altının özü', adından da anlaşıldığı gibi değerli bir zeytinyağımız var. Depremlerin ardından çiftçilerimiz biraz mağduriyeti oldu ama zeytinyağımızın üretimi bizleri kurtarıyor." diye konuştu.

Bayır, ilçede geleneksel yöntemlerin yanı sıra son teknolojiyle de zeytinlerin yağa dönüştürüldüğünü belirtti.

Altınözü zeytinyağının coğrafi işaret almasını ilçe üreticileri olarak memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Bayır, bu sayede ürünlerinin yurt dışı pazarında da yer aldığını kaydetti.