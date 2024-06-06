Hatay'ın Amik Ovası'nda Yassı Şeftali Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'ın Amik Ovası'nda Yassı Şeftali Hasadı Devam Ediyor

Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda, 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklara rağmen yassı şeftali hasadı devam ediyor. Zorlu şartlarda toplanan yassı şeftali, tarlada 8 TL'den alıcı buluyor. Bu ürün, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

06.06.2024 09:52
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Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda yassı şeftali hasadı 40 dereceyi bulan aşırı sıcağa rağmen devam ediyor. Zorlu şartlarda dallardan tek tek toplanan yassı şeftali tarlada 8 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönüm araziye ekilen yassı şeftali de hasat başladı. Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği bölgede gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen hasat zorlu şartlarda devam ediyor. Kilosu 8 TL'den satılan yassı şeftali, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Yassı şeftalinin tarlada yaklaşık 8 TL'den satıldığını ifade eden Ahmet Cünedioğlu, "Yassı şeftali 45 dönümlük arazide hasat ediliyor. Yaklaşık 50 ton civarında hasadımız var. Tarlada yaklaşık 8 TL'den satılıyor. Bu meyve genelde Rusya ve Irak'a ihraç ediliyor. Şu an ihracat kapalı olduğu için ürünler Türkiye'de kalıyor" dedi.

"Yevmiye olarak 515 TL alıyoruz"

İşçiliğin çok zor olduğunu söyleyen Zeynep Avcı, 515 TL yevmiye aldığını belirterek "Tarlada çalışıyoruz. Sabah buraya 5'te geliyoruz saat 2'de gidiyoruz. Yassı şeftali, şeftali hasadı yapıyoruz. Çok sıcak ve yorucu işçilik çok zor. Günlük bin 500 kasa dolduruyoruz. Yevmiye olarak 515 TL alıyoruz. Sıcaklardan dolayı daha zor" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların başlamasıyla işin daha zor olacağını belirten Zahra Horoz ise, "Tarlada çalışıyoruz. Burada yassı şeftali topluyoruz. İşimiz çok zor ve ağır, sepet taşıma, toplama işimiz bayağı ağır. Sıcaklıklar da başladı biraz daha zor olacak. Günlük 515 TL yevmiyemiz var. Günlük 1 kamyonet dolduruyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'ın Amik Ovası'nda Yassı Şeftali Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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