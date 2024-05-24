Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytin Üretiminde Sorunları Çözecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytin Üretiminde Sorunları Çözecek

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytin Üretiminde Sorunları Çözecek

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit edip çözüm üretilmesine katkı sağlayacak. Enstitü binası tamamlandığında zeytin üreticilerine teknik hizmetler sunacak ve bilimsel araştırmalar yaparak daha verimli ve kaliteli ürün elde edilmesine katkıda bulunacak.

24.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşası devam eden Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit edip çözüm üretilmesine katkı sağlayacak.

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 3 bin 750 metrekare alanda 1250 metrekaresi kapalı olarak inşa edilen enstitü binasının yüzde 80'i tamamlandı.

Zemin ve iki kattan oluşan enstitü, hizmete açıldığında Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunların tespitine, çözümlerin üretilmesine ve araştırılmasına katkı sağlayacak.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentte zeytin üreticiliğinde Altınözü ilçesinin ilk sırada yer aldığını söyledi.

İlçenin 5 milyondan fazla zeytin ağacı kapasitesiyle önemine dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

"İlçemiz sınırları içerisinde inşa edilen Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Türkiye zeytinciliğinde büyük bir üretim potansiyeline sahip olan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine teknik hizmet götürülmesi ve bilimsel araştırma ve proje yürütülmesinde önemli görevler üstlenecektir. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinciliğin üretim alanlarının ve zeytin ağacı varlığının artması, sofralık ve zeytin yağı üretim tesislerinin kurulması gibi önemli gelişmeler haliyle teknik ve bilimsel araştırmalara olan ihtiyaçları doğurmuştur çünkü dünyadaki bütün üretimler akreditedir. Enstitümüzde yapılacak araştırmaların çıktılarını, eğitim ve yayım çalışmalarıyla zeytin üreticileri ve zeytin girdisiyle çalışan işletmecilere ulaştırılarak daha verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkı vermesi amaçlanmıştır."

Masatlı, enstitünün laboratuvarlar, teknik ve idari ofislerin yanı sıra muhasebe ve toplantı salonu gibi birimleri de bünyesinde barındıracağını, vereceği hizmet bakımından büyük bir boşluğu dolduracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Zeytin, Hatay, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytin Üretiminde Sorunları Çözecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:58:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Zeytin Üretiminde Sorunları Çözecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement