Havacılık Çalıştayı'nda Kalite ve Üretim Vurgusu
Ekonomi

Havacılık Çalıştayı'nda Kalite ve Üretim Vurgusu

16.02.2026 21:50
Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda kalite, seri üretim ve tedarik zinciri entegrasyonu ele alındı.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kümelenme desteği kapsamında yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi - SAHA MİHENK faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen "3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı"nda, savunma ve havacılık sektöründe seri üretim olgunluğu, kalite kültürü ve tedarik zinciri entegrasyonunun önemi vurgulandı.

ASELSAN ÇELİKKUBBE Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay kapsamında düzenlenen "Üretim/Tasarım ve AR-GE Süreçleri - Savunma ve Havacılığa Üretim Yapan/Yapmak İsteyen Firmalar" başlıklı panelde, ekosistem temelli büyümenin sektörün gelişimindeki katkısına işaret edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kalite Güvence ve Tedarik Zinciri Müdürü Ersin Közen, yaklaşık 1700 firmadan oluşan geniş bir tedarik ekosistemiyle çalıştıklarını belirterek, 1500 uçaklık sipariş hedefinin güvenli şekilde karşılanabilmesi için planlamanın kritik olduğunu dile getirdi.

Seri üretim sürecinde sürprizlerle karşılaşmamak adına "ekosistem olgunluğunun" temel şart olduğunu ifade eden Közen, yürüttükleri çeşitli projelerle entegrasyonu hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Közen, denetim yaklaşımının yalnızca bulgu tespiti olmadığını belirterek, tedarikçilerin gelişimini destekleyen, eğitici ve şeffaf bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Altınay Savunma Kalite Direktörü Nazan Güldaş ise kalite sistemlerinin yalnızca denetimden geçmek amacıyla kurulmaması gerektiğini vurguladı.

Güldaş, müşteri gereksinimlerini karşılayan, izlenebilirliği mümkün kılan ve tekrarlanabilir üretimi sağlayan bir altyapının esas olduğunu kaydederek, "Kalite sadece bir departman değil, şirketin tamamına yayılması gereken bir kültürdür." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarımdan üretime geçişte üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik analizlerinin kritik olduğuna işaret eden Güldaş, bu analizlerin yapılmaması halinde projelerin tekrar başa dönebileceğini söyledi.

Prototipten seri üretime geçiş en büyük sınav

ROKETSAN Tedarik Kalite Güvence Müdürü Halil Yeşilbudak da sektörde en çok dile getirilen iki kavramın "kalite" ve "sürdürülebilirlik" olduğunu anlattı.

Firmaların prototip üretimde başarılı olsalar da seri üretim süreçlerini yeterince planlamadıklarında zorluk yaşayabildiğini ifade eden Yeşilbudak, üretim proseslerine hakimiyet, ileri ürün kalite planlaması ve kapasite yönetiminin seri üretimin temel unsurları olduğunu kaydetti.

Yeşilbudak, tedarikçilerin yalnızca tekil üretim değil, istenen adet ve takvimde üretim yapabilecek sistem altyapısına sahip olması gerektiğini aktardı.

ASELSAN Millileştirme ve Tedarikçi İlişkileri Müdürü Özgür Bayri de 2030 vizyonu doğrultusunda teknoloji odaklı ve ihracat merkezli bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Bayri, bir firmayı tedarik zincirine dahil ederken yalnızca teknik kabiliyet değil, ürünleştirme ve sanayileştirme olgunluğuna da baktıklarını belirtti.

AR-GE yetkinliği, konfigürasyon yönetimi, seri üretim kabiliyeti ve kapasite planlama disiplininin kritik kriterler arasında yer aldığını ifade eden Bayri, küresel rekabet ortamında hız ve kaliteyi birlikte sağlayabilen firmaların öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Kalite, Üretim, Son Dakika

