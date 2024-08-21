Havuç Üretiminde Teknoloji ile Kalite Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Havuç Üretiminde Teknoloji ile Kalite Artışı

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Konya'da havuç üretimi yapan çiftçiler, teknoloji kullanarak kaliteyi artırmayı hedefliyor. Son 20 yılda havuç üretiminde yüzde 500'e kadar artış yaşandı.

21.08.2024 22:55
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Lezzetini topraktan, kalitesini teknolojiden alan havucun üretiminde yüzde 500 artış

Konya'da 500 bin ton havuç üretimi yapan çiftçiler, son 20 yıl içerisinde teknoloji ile üretimde kaliteyi artırmayı hedefliyor

KONYA - Konya'da 80 bin dekar alanda üretim potansiyeli olan ve lezzetini topraktan alan havuç üretiminde her geçen gün gelişen teknolojik aletlerle 20 yıl içerisinde kalite, verim ve işlemede yüzde 500'e kadar artış yaşandı. Havuç üreticileri, teknolojik aletlerle daha verimli bir üretim yapmayı hedefliyor.

Konya'nın yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı yöresinde ise çiftçiler, 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriyor. Aşamalı ekimin ardından ilk havuç sökümleri devam ediyor. Havuçlar tarlalardan makinelerle söküm yapılarak toplanıyor. Kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar, burada özenle yıkandıktan sonra paketleme işlemi yapılıyor. Son günlerde 35 dereceye kadar yükselen bölgedeki hava sıcaklığına rağmen havuç fabrikalarındaki mesailer aralıksız devam ediyor. Türkiye'deki 650 bin ton havuç üretiminin 450 bin tonunun Konya'dan karşılandığı havuç üretiminde sıralı söküm sayesinde yılın 11 ayı ürün elde edilebiliyor.

"Teknolojiyi en iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz"

Gelişen teknoloji ile tarımda kullanılan makinelerin havuç üretiminde de kaliteyi yüksek seviyelere çıkarttığını söyleyen havuç üreticisi Oğuzhan Özcan, "Teknolojiyi en iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Havalı mibzer, büyük ekipman traktörlerinden, dronla ilaçlama sistemlerinden bant sistemlerine kadar bir çok kolaylık sağlıyor bu araçlar. Hedefimiz Allah izin verirse paketleme sistemine geçmek. Makineleşmeyle, bu işler daha kaliteli, daha kalibrasyonu düzgün bir şekilde yapılıyor. Marketler genellikle ufak paketlemelere geçiyor. Biz burada işçilerle büyük paketleme yapıyoruz. Ufak paketleme işçiye yaptıramıyoruz. Yaptırsak bile maliyetleri artıyor. Bir kiloluk bir poşetleme işçiyle yapmış olsak kilogram maliyeti bize 2 bin 500 liraya kadar maliyet olur. Ama makineleşme olduğunda biz yine işçi kullanacağız. Zaten işçi sıkıntısı var tarım alanında. Bu sayede biz daha çok iş yapacağız, Allah izin verirse hedefimiz, daha nizami, daha düzgün bir şekilde marketse markete, pazarsa pazara, 1 kilo isteyene 1 kilo, 5 kilo isteyene 5 kilo gibi bu şekilde düzgün bir şekilde paketlemek" dedi.

Üretimdeki işleyişin teknoloji ile beraber arttığını belirten Özcan, "20 yıl önceden örnek vermek gerekirse şimdi ile arasında yüzde 500 fark var teknoloji ekipman kullanma arasında. 150 kişi ile üretmiş olduğumuz, paketlediğimiz havucu şu an 10 kişiyle yapıyoruz. Yani sökümde makineleşmeye geçtik. Yüklemede makineleşmeye geçtik. Yıkama havuz sistemi dediğimiz kamyonda damper sistemine geçtik. Burada işçiler de tabii bundan 20 sene önce işçiler de biraz daha bu işlerde tecrübesizdi. Şimdi onlar da paket başı çalışıyor. Ne kadar fazla çalışıyorsa kendilerine o kadar kazançları oluyor" şeklinde konuştu.

"Havuçları burada bedava dahi versek vatandaş bu havucu 15 ila 20 liranın altına tüketemiyor"

Üreticinin satışı ile tüketicinin aldığı havuç fiyatındaki farklara değinen Özcan, "Burada şöyle bir sıkıntı var; son zamanlarda özellikle 2 senedir biz üreticiler bu zamana kadar 2 seneye kadar para kazandık. 2 senedir biz sadece üretecek şekilde bir kazanç yapılıyor. Buradaki en büyük problem biz havuçları burada bedava dahi versek İstanbul'daki vatandaş bu havucu 15 ila 20 liranın altına tüketemiyor. Arada çok aşırı bir şekilde makas var, çok aşırı masraflar var. Nakliye masrafları, pazarcı masrafları, marketçi masrafları, poşet masrafı, sandık masrafı, halde komisyon masrafı, yüzde 1 ila 2 stopaj vergi masrafları. Bizim elimizde şu an havucun kilogram fiyatı 4 ile 6 lira arası. Vatandaş, İstanbul halinde, markette, pazarda 20 ila 25 liradan aşağı tüketemiyor. Aradaki makası siz hesaplayın" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından bu havucun tercih edilme nedenlerinden biri rengi ve aroması"

Konya'da 80 bin dekarlık bir alanda havuç üretimi yapıldığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de, "Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi'nde havuç hasadı devam ediyor. Tabii havuç 11 aylık bir serüven. Burada çiftçilerimiz 11 ay boyunca havuç tarımıyla ilgili çalışma yürütüyor. Bu dönemlerde de havuçlarımız hasat oluyor. Kaşınhanı yöresinde yaklaşık 80 bin dekarlık bir alanda 500 bin ton civarında bir üretim gerçekleşiyor. Bu da ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Tabii büyük bir oranda da yurt dışı pazarına sevk ediliyor havuçlar. Yurt dışından bu havucun tercih edilme nedenlerinden biri rengi ve aroması, kalitesi" diye konuştu.

Havuç Üretiminde Teknoloji ile Kalite Artışı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Havuç Üretiminde Teknoloji ile Kalite Artışı - Son Dakika

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