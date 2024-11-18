Havza OSB İltisak Hattı Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Samsun'da, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ile Havza OSB arasında hazırlanan ve yaklaşık 250 milyon TL'lik yatırımı kapsayan 'Havza OSB İltisak Hattı Protokolü'nün imzaları atıldı.

Protokol, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'ın katılımıyla imzalandı.

Protokol; Havza OSB'nin lojistik operasyonları için Bekdiğin İstasyonu'ndan ayrılarak yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğunda iltisak hattı yapılmasına yönelik proje, yapım işleri, iltisak hattı işletmeciliği ile yükleme-boşaltma alanının mülkiyetinin bedelsiz olarak TCDD'ye devrini kapsıyor. - SAMSUN