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Havza OSB'ye yeni yatırımlar

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak büyük yatırımları kendine çekmeye devam ediyor. Havza OSB Yönetim Kurulu toplantısında yapılan yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. İnşası devam eden yapı kimyasalları ile alçı üretimi yapılacak şirketin müdürleri, Samsun Valisi'ni ziyaret ederek yatırım hakkında bilgi verdiler. Havza Belediye Başkanı, Havza OSB'nin bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıların artarak devam edeceğini belirtti.

Havza OSB\'ye yeni yatırımlar
24.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:08
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Samsun'un Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak büyük yatırımları kendine çekmeye devam ediyor" dedi.

Havza OSB Yönetim Kurulu toplantısı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun Valiliği'nde yapılan toplantıda yapılan yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı sonrası Havza OSB'de inşası devam eden ve 40 kişinin istihdam edilmesi planlanan yapı kimyasalları ile alçı üretimi yapılacak şirketin müdürleri Bülent Kanıyılmaz ve Seyfettin Baş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ettiler. Ziyarette şirketinin müdürleri, Vali Tavlı'ya inşası devam eden yatırım ile ilgili bilgiler verdiler.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yatırımın tamamlanması ile Havza OSB'de ihracat yapan firma sayısının artacağını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de "Havza OSB bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak büyük yatırımları kendine çekmeye devam ediyor. Yeni gelen yer tahsis talepleri bunun göstergesi. Yapılacak ve hayata geçen yatırımlar bölge insanımız için istihdam demek. İnşallah Havza OSB hem ekonomiye hem de istihdama vermiş olduğu katkı artarak devam edecek" diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise firma yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ederek yatırım bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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