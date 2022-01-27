"Hayatı iyileştirenler" inovasyon için buluştu

Abdi İbrahim çalışanları, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve şirket yöneticilerinin yanı sıra yerli ve yabancı konuşmacıların da katıldığı "İnovasyon İçin Buluşuyoruz, Vizyonumuzu Geleceğe Taşıyoruz" isimli etkinlikte bir araya gelerek geleceğe dair inovasyon alanında sektöre yol gösterecek yol haritasını tartıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, şirketin sektöre ilham veren inovasyon alanındaki çalışmaları anlatıldı. "Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi"ni inovasyon stratejisinin odağına koyan Abdi İbrahim'in, bu alanda geleceğe dair çalışmalarının yol haritası belirlendi. inovasyon yolculuğunda tasarım odaklı düşünme metodolojisi kullanmaya başlayan Abdi İbrahim, Kaliforniya Üniversitesi'nde "Abdi İbrahim İnovasyon Merkezi" kurmayı hedefliyor.

"Türkiye'nin inovasyon lideri olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, inovasyon ve dijital dönüşümün, geleceğe dair kuvvetli hedefleri olan her kurumun olduğu gibi Abdi İbrahim'in de öncelikli gündemi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gelecek 5 yılımızın stratejik yol haritası Vision 2025'te, önümüze değişen dünyanın iyileştiren gücü olacağız hedefini koyduk. Ürünlerimizle, yarattığımız sosyal faydayla, yatırımlarımızla ve sürdürülebilirlik politikamızla toplumu iyileştireceğiz dedik. Diğer yandan da işimizi iyileştireceğiz dedik. Biz bir hedef tespit ederken, bizi o hedefe ulaştıracak yolu da önceden düşünen, çalışan bir kültüre sahibiz. Vision 2025'te işimizi nasıl iyileştireceğimizi gayet net bir şekilde tarif ettik. İşimizi iyileştirmek, geleceği bugünden yakalamak adına inovasyon ve dijital dönüşümü yaygınlaştırmayı hedeflerimizden biri olarak belirledik.

Türkiye'de ilaç sektörünün ilk akredite Ar-Ge merkezini açan şirketiz. Şimdi de Türkiye'nin inovasyon lideri ilaç firması olmayı hedefliyoruz ve bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Tesislerimizdeki üretim süreçlerimizle ilgili Stanford Üniversitesi'nin Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi'ni benimsedik. İnovasyon yol haritamızı detaylı bir şekilde hazırlamak için Kaliforniya Üniversitesi ile ortak program yürüten ABD merkezli bir firmayla çalışmamız da bizim farkımızı ortaya koyuyor."

"Yenilikçiler geleceğin yaratıcılarıdır"

Etkinlikte Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Abdi İbrahim'in inovasyon yolculuğunu anlattı. Mülazımoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada "Vizyon 2025" stratejisi çerçevesinde, Abdi İbrahim'in inovasyon ve dijital dönüşüm yol haritasını açıkladı.

Küresel Düşünce Lideri ve Fütürist Peter Fisk de "Geleceği Şekillendirenler" başlıklı panelde daha inovatif olmak isteyen şirketlere, farklı ve daha büyük düşünerek oyunun kurallarını değiştirmelerini önerdi. Daha geniş bir perspektiften bakarak yeni iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini aktaran Fisk, "Yenilikçiler geleceğin yaratıcılarıdır" diyen Fisk, inovasyonun teknoloji odaklılıktan çıkıp müşterilerin ihtiyaçlarını gidermeye odaklı ve daha iyi bir gelecek yaratmak üzere insanların yaratıcı olmasına doğru değişim gösterdiğini belirtti. Fisk, bu noktada üç mücadele ve gelişim alanıyla ilgili şu önerilerde bulundu: "Değişim fırsatını yakalayın. Sadece kendi işinizi değil, pazarınızı da yenileyip geliştirin. Meraklı olun, yaratıcı olun, cesur olun." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Yönelik İnovasyon ve İnsan İlhamı" başlıklı panelde Kaliforniya Üniversitesi Irvine Öğretim Üyesi ve Related&Co Kurucu Ortağı Atahan Işık ve Organizasyonel Psikolog, Related&Co Kurucu Ortağı Dr. Kim Perkins konuşmalarında bugünün hedeflerini yarının eylemlerine dönüştürmek ve şirketleri geleceğe taşıyacak yetenekleri ve yol haritasının nasıl belirlenebileceği konusunda bilgi verdi.

Açıklamaya göre, inovasyon ve keşif (icat) kavramlarının farklılıklarına değinen Atahan Işık, icat ya da yenilikçi fikir ortaya çıktıktan sonra bunu ticarileştirebilme ve hayata geçirebilmenin önemine vurgu yaparak organizasyonlarda inovasyonu hayata geçirecek faktörlerde hizalanma yaratmanın önemine işaret etti. Dr. Kim Perkins ise organizasyonlarda yer alan insanların psikolojisinin de göz önünde bulundurulmasının önemine değindi. Teknoloji ve insan psikolojisinin birbirine benzer düzlemde olması gerektiğini belirten Perkins, inovasyonun teknolojik değil daha çok organizasyonlardaki psikoloji ile ilgili olduğunu aktardı.

Etkinlikte "İyi Uygulama Oturumları" adı altında düzenlenen panelde, Arçelik Ürün Yönetimi Direktörü Soner Kahraman, Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Microsoft Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ve Microsoft Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, başarılı inovasyon çalışmaları örneklerini katılımcılarla paylaştı. Sinem Yüksel, inovasyon için insanı anlamanın, müşteri deneyimini iyileştirmenin ve empati kurmanın önemi; Soner Kahraman, iç görünün değeri; Münir Kundakçı ve Onay Afşar ise yapay zeka ile dönüşmek üzerine değerlendirmeler yaptı.

Milli yüzücü ve rekortmen Emre Sakcı'nın da katıldığı etkinliğin son panelinde Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Danışmanı, Boğaziçi Yatırım Kurucu Ortak & Teknoloji Yatırımcısı Agah Uğur; Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu ile Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim'in inovasyon yolculuğunu konuşarak bu süreçte elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, Abdi İbrahim'in inovasyon stratejisinin ana hatları Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi, inovasyona dair proje bazlı eğitimler verilmesi, şirket içinden mentorlar ve eğitmenler yetiştirimesi, inovasyon yol haritası ve stratejisinin belirlenmesinde Kaliforniya Üniversitesi ile ortak program yürüten ABD merkezli Related&Co firmasıyla iş birliği yapılması, Kaliforniya Üniversitesi'nde bir Abdi İbrahim inovasyon merkezi kurulması, Dijitalleşme için hem merkez hem de fabrikada yol haritaları çıkarılması, sağlıkta sosyal inovasyon alanında iyi fikirleri bulunması ve hayata geçirilmesine rehberlik edilip, destek olunması, sektörde inovasyonun da öncüsü olmak için çalışılması olarak belirlendi.