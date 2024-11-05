Hayvancılığa 27 milyar lira destek

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek yıl yetiştiricilere sağlayacağı 27 milyar 150 milyon liralık destekle hayvancılıkta verimlilik artışı hedefliyor.

AA muhabirinin 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, 2024 tarımsal destekleme bütçesinin yıl sonuna kadar 91,6 milyar lirayı görmesi bekleniyor. Destekleme bütçesi 2025 yılında, bu yıla kıyasla yüzde 47,5 artarak 135 milyar liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, hayvancılıkta verimlilik ve kalitenin artırılması da amaçlanıyor. Hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 19 milyar 740 milyon liraya ulaşması, gelecek yıl ise yüzde 37,5 artışla 27 milyar 150 milyon lira olması planlandı.

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında planlı üretime uygun şekilde uygulanacak yeni modele geçiş 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.

Yeni destek modeliyle hayvancılıkta verimin artırılması, hayvan sağlığının korunması, planlı üretim kapsamında belirlenen havzalar bazında üretimin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, üretici örgütlülüğünün güçlendirilmesi, küçük işletmelerin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ile genç ve kadın yetiştiricilerin sektörde faaliyet göstermelerinin teşviki için hayvancılık desteklerinin daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Havzalarda üretim ve verimlilik artışı bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, yeni hayvancılık destekleri kapsamında ilk kez oğlak ve kuzu desteği getirildiğini, yeni modelin sektörün gelişimini hızlandıracağını söyledi.

Hayvancılık için ayrılan desteğin artırıldığına dikkati çeken Çelik, "Bu artışlar sektörümüze verilen önemi gösteriyor. Üreticilerimiz de bu destekleri verimli kullanarak üretimi artırmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Sektörün destekleri önemsediğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Yeni destekleme modelinin faydalarını gelecek yıl daha net göreceğiz. Bu modelle özellikle planlı üretim kapsamında belirlenen havzalarda üretim artışını gözleyeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca yeni modelle hayvancılıkta verimlilik artışları bekliyoruz."