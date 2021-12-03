Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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