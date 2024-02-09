Hazine ve Maliye Bakanı Bartın'da İş Adamları ve Esnaf ile Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Bartın'da İş Adamları ve Esnaf ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Bartın\'da İş Adamları ve Esnaf ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda 'Kalkınma Yerelden Başlar' konusu ele alındı.

09.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile buluştu.

Bartın'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen "Kalkınma Yerelden Başlar" konulu programa Bakan Şimşek'in yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, vali yardımcıları, oda ve meslek kuruluşların başkanları, işadamları, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bakan Şimşek, yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından Bartın'dan ayrılarak, karayolu ile Ankara'ya hareket etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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