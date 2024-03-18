Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli\'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de vatandaşlarla iftar yaparak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Şimşek, Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şimşek, ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına konuk olan Bakan Şimşek, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Protokol için ayrılan kısma oturmayan Bakan Şimşek'in vatandaşların yanına masa kurdurarak iftar yapması dikkat çekti.

İftarın ardından bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ramazan ayı, 11 ayın sultanı. Manevi boyutta en üst kısma çıktığımız ay. İşte o yardımlaşma, bir araya gelme, tanış olma ve herkesi selamlama noktasında bugüne kadar sizlerle birlikte yürüdük. Burada esas olan gönül sofrasında komşularımızla, vatandaşlarımızla buluşmaktır. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Ben inanıyorum ki Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en fazla büyüme motorlarından birisi olacak"

İftar yemeğinde vatandaşlara seslenen Bakan Şimşek ise, "Denizli gerçekten üreten bir şehir. Gelişmiş bir sanayi, ticaret ve turizm üssü. Değerli başkanımızın hizmet ve eser siyasetine yakından hepimiz şahidiz. Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için Ankara'dan her türlü desteği vermek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en fazla büyüme motorlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından Bakan Şimşek, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez'inde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, iş dünyası temsilcileri, kamu ve özel sektör banka yöneticileri katıldı. Toplantıda iş dünyasının beklentileri konuşuldu. - DENİZLİ