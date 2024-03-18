Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli\'de Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, iftar programına katıldı.
Kentteki programına Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Şimşek'i, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer karşıladı.
Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da ziyaret eden Şimşek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Şimşek, Sevindik Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına da katıldı. İftardaki konuşmasında Denizli'nin üreten bir şehir olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, kentin sanayi alanında daha iyiye gitmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Şimşek, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını kaydederek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da buna yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti.
Bakan Şimşek iftardan sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
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