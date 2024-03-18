Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'de Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli\'de Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

18.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, iftar programına katıldı.

Kentteki programına Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Şimşek'i, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da ziyaret eden Şimşek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Şimşek, Sevindik Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına da katıldı. İftardaki konuşmasında Denizli'nin üreten bir şehir olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, kentin sanayi alanında daha iyiye gitmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şimşek, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını kaydederek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da buna yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti.

Bakan Şimşek iftardan sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Denizli'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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