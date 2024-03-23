Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce\'de ziyaretler gerçekleştirdi

2023'te Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ve dolar bazında milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti. Ayrıca, kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.