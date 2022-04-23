Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'deki programlarını tamamladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'deki programlarını tamamladı

23.04.2022 01:40
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'deki programlarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'deki programlarını tamamladıklarını belirterek, Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda Türkiye'yi hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya hız kesmeden...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'deki programlarını tamamladıklarını belirterek, Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda Türkiye'yi hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için geldiği başkent Washington'daki programlarını tamamladıklarını bildirdi.

Oldukça başarılı ve verimli geçen görüşmeler sonrasında yurda dönüş yoluna geçtiklerini ifade eden Nebati, "Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda ülkemizi hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'deki programlarını tamamladı - Son Dakika


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