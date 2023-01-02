"Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak - Son Dakika
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"Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak

02.01.2023 17:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası hakkındaki detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla açıklayacak.

Uzun süredir hazırlığı yapılan konut kampanyasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Bakan Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.

SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

BAKAN KURUM: KREDİYE YÖNELİK DÜZENLEME

Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bakan Kurum, "Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak - Son Dakika

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