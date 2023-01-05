2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat - Son Dakika
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2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat

05.01.2023 17:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2023 yılının ilk yarısına ait kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Buna göre ocak-temmuz döneminde en yüksek kıdem tazminatı ödemesi 17 bin 904 lira oldu. Bu hesaplamalarla 10 yıl çalışan birinin işten çıkarılması durumunda ödenecek rakam 179 bin liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre, 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

10 YILA 179 BİN LİRA ÖDENECEK

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkesin kıdem tazminatı hesaplaması tavan rakam üzerinden gerçekleşecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat - Son Dakika
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