Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme

12.05.2022 16:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme Nebati: "Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörüyle görüşmelerine devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme

Nebati: "Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörüyle görüşmelerine devam ediyor. Nebati bu kez gıda toptancıları şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası görüşmeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile buluşan Nebati, bu toplantının ardından gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi.

"Fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık"

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, "Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme - Son Dakika


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