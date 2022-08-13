Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

"KONUYU MERCEK ALTINA ALDIK"

Bakan Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"ARZ TALEP DENGESİNİ BOZANLAR TESPİT EDİLİYOR"

Bakanlıkça açıklanan, konuya ilişkin yapılan çalışmalar ise şöyle:

"Emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenlerin belirleniyor. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

"SAHA DENETİMLERİNE DE BAŞLANDI"

Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı. Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi."

BAKAN KURUM: KONUT FİYATINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ülke tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını eylül ayında açıklayacağı projelerle, hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması, hem de yeni arzın devreye girmesiyle kira ve konut fiyat artışının dizginlenmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eylülde açıklanacak dev sosyal konut projesiyle hem dar gelirlilerin ev sahibi olacağını hem de piyasaya çıkan yeni konut arzı ile fiyatların gerileyeceğini belirtmişti.

Bakan Kurum, "Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek" ifadelerini kullanmıştı.