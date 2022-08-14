Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermesinin ardından harekete geçilmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı, "Pazartesinden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yükselen gıda fiyatlarının enflasyon üzerine baskı oluşturmasına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Nebati, pandemi süreciyle tetiklenip Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de gıda fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirterek, "Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" dedi.

"ZİNCİR MARKETLERİN DE TAKİP ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Nebati, gıda enflasyonu ile mücadele çerçevesinde evesinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILACAK?

1400'e yakın noktada hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirimli satışa sunulacak ürünler de belli oldu. Vatandaşlar yarından itibaren bu marketlerde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezini indirimli fiyatlarıyla satın alabilecek.