Bakan Nebati: "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı"

18.08.2022 13:01
Bakan Nebati: "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarladan tüketiciye uzanan süreçte çiftçilere önemli bir destek hayata geçireceklerini belirterek, "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarladan tüketiciye uzanan süreçte çiftçilere önemli bir destek hayata geçireceklerini belirterek, "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki etkisinin bilincinde olduklarını belirterek, "Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 'Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: "Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı" - Son Dakika
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