Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Aylık enflasyon geriledi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,50 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından enflasyon verilerini şöyle değerlendirdi:

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."