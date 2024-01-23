Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KİT reformunun ilk aşamasını tamamladıklarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KİT reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, "Orta Vadeli Program'da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık. KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak ekonomimize katkılarını artıracağız" ifadelerine yer verdi - ANKARA