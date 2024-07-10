Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,75 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,75 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihraç etti. İhraç tutarı 1,75 milyar dolar olan tahvil, 17 Temmuz 2024'te bakanlığın hesaplarına girecek. Tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,300 olarak belirlendi. İhraca yaklaşık 170 yatırımcı talep gösterdi ve tahvilin yüzde 39'u ABD'ye, yüzde 39'u Birleşik Krallık'a satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

10.07.2024 12:23
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Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1,75 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi, JP Morgan ve Standard Chartered'e 9 Temmuz'da yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 1,75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu meblağ 17 Temmuz 2024'te Bakanlığın hesaplarına girecek.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 oldu.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 3'ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 7 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,75 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti - Son Dakika

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