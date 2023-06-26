BAE ziyaretinin ardından gündeme gelmişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu kurumlarının satışı için çalışma yapılmıyor

Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındanyanıt geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.

BAE'YE GİTMESİ İDDİALARI ATEŞLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta günü birlik BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi, bazı iddialara neden oldu. Bir gazetede yer alan haberde Şimşek'in bu görüşmesinden yola çıkarak bakanlığın; Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yaptığı öne sürüldü.

"BİLİNÇLİ YALAN HABERDİR"

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, " Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan 'Kalanları Satacaklar' başlıklı haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir. Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama: