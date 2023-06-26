BAE ziyaretinin ardından gündeme gelmişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu kurumlarının satışı için çalışma yapılmıyor - Son Dakika
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BAE ziyaretinin ardından gündeme gelmişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu kurumlarının satışı için çalışma yapılmıyor

26.06.2023 11:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, haberin tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan olduğunu belirtti ve bu tür haberlerin sadece kurumları satış manipülasyonu ile yıpratma gayreti olduğunu vurguladı.

Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındanyanıt geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.

BAE'YE GİTMESİ İDDİALARI ATEŞLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta günü birlik BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi, bazı iddialara neden oldu. Bir gazetede yer alan haberde Şimşek'in bu görüşmesinden yola çıkarak bakanlığın; Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yaptığı öne sürüldü.

"BİLİNÇLİ YALAN HABERDİR"

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, " Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan 'Kalanları Satacaklar' başlıklı haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir. Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama:

Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Serkan ergezer : CUMHURİYET HALK PARTİSİ BUNUN TAKİPÇİSİ YAKINDA ÇIKAR ALLAHTAN ATATÜRK BU PARTİYİ KURMUŞ YOKSA ÇOKTAN YAPARLARDI Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : ANLAYAMAYACAK KADAR GERİZEKALI DEĞİLİZ Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Ee niye gittiniz ozaman Cevap Yaz 23 18 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi BAE ziyaretinin ardından gündeme gelmişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu kurumlarının satışı için çalışma yapılmıyor - Son Dakika


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