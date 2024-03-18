Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumsal Yatırımcılara Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mart 2024 valörlü, 18 Mart 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 11 bin 367 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
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Samsun'da Ramazan ayında balığa olan talep geçen yıllara göre oldukça fazla. Havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olması nedeniyle vatandaşlar balığı tercih ediyor. Özellikle somon balığı, uygun fiyatı ve doyurucu özelliğiyle en çok talep gören balık çeşidi olarak öne çıkıyor. Balık satıcıları da işlerin iyi olduğunu belirtiyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "18 serbest bölgemizden geçen yıl elde ettiğimiz ihracat geliri 12 milyar 700 milyon dolara ulaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa'da yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan ile kavga etmek istemediğini belirterek, emeklinin, köylünün, işsizin ve gençlerin hakları için mücadele edeceğini söyledi. Özel, ayrıca Antalya'nın üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğini vurguladı ve emeklilerin ittifakının en güçlü ittifak olduğunu ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katedilerek geçilen güzergahın 3 kilometre kısaltılacağını, seyahat süresinin ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Hüseyin Karcı, dedesinden kalan ata tohumu olan kerevizlerin lezzeti ve büyüklüğü nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Karcı, pazarda kerevizlerin tanesini 30-50 liradan sattığını ifade etti.
TCDD Taşımacılık AŞ, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Ankara-İstanbul seferini yapan hızlı trende çeşitli etkinlikler düzenledi. Oyuncu Ahmet Yenilmez, Çanakkale temalı mobil oyununu sergiledi. TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin anlamını hatırlatmak istediklerini belirtti. Tren yolcularına ekmek ve hoşaf ikram edildi.
Bakan Kacır, bugüne kadar büyük ölçekli 12 bilim merkezini hizmete sunduklarını, ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerinin de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarını vurgulayarak, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.
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