Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi kaçakçılığı yoluyla teröre finansman sağlayanlara karşı tedbirler artırıldı

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Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla teröre karşı yoğun bir mücadele veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi kaçırmak suretiyle teröre finansman sağlayanlara yönelik denetimlerini artırdı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından aktardığına göre vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"İNCELEMELER VE DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: "Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."